Incidente sul lavoro a Santa Croce, 45enne in ospedale

Incidente sul lavoro a Santa Croce sull'Arno. Un uomo di 45 anni è finito in ospedale in codice giallo dopo esser stato folgorato. Stava lavorando in una azienda di via Puglia quando è stato attraversato da una scarica elettrica, per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto oggi - venerdì 12 luglio - verso le 10.30. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e i sanitari inviati dal 118 (automedica e ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce), che hanno portato l'operaio al San Giuseppe di Empoli.

