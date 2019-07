Impianti sportivi comunali: un atto della Giunta per intervenire su stadio, tennis club e campo di Vignole

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per indicare una serie di priorità di intervento per migliorare le condizioni e la fruibilità di alcuni impianti sportivi comunali, quali il Tennis Club di via del Pollaiolo, lo stadio comunale e il campo da calcio di Vignole.

L’Amministrazione comunale, infatti, ritiene strategico perseguire il miglioramento e la messa a norma degli impianti sportivi, come dimostrato anche da una serie di interventi già in corso, tra cui il rifacimento della copertura al Palazzetto dello sport PalaMelo e la realizzazione degli spogliatoi al campo “Stella” di Casini.

In questo senso, l’Amministrazione intende proseguire l’opera di ammodernamento dell’impiantistica sportiva comunale, con una serie di prestazioni ritenute prioritarie e cioè: la verifica di fattibilità relativa alla realizzazione di un pozzo artesiano per l’attingimento di acqua a servizio del Tennis Club di Quarrata in Via del Pollaiolo n. 8; la sistemazione superficiale del campo sussidiario adiacente allo stadio comunale ”F. Raciti”; l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione degli spogliatoi del campo da calcio “C. Caramelli” di Vignole.

Con la delibera approvata nei giorni scorsi, la giunta comunale dà mandato al Servizio Lavori Pubblici del Comune di procedere all’attuazione di questi interventi, avviando le necessarie procedure.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

