Incendio in un fabbricato industriale, intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Prato dei distaccamenti di Montemurlo e Vaiano, sono intervenuti intorno alle 19.10 per un incendio divampato all'interno di un fabbricato industriale, in via Giuseppe di Vittorio, nel Comune di Cantagallo. L’incendio è stato domato in breve tempo ed è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. L’incendio ha interessato un macchinario tessile, la Ramosa, utilizzato per l’asciugatura del tessuto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

