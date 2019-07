Acque SpA comunica che al fine di effettuare un intervento di manutenzione su un tratto di rete di distribuzione a servizio dei Comuni di Calcinaia e Bientina mercoledì 17 luglio dalle ore 9 alle 16 si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica in via del Tiglio e in via del Marrucco.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - ufficio stampa

