La solidarietà di Marta Onlus passa dal Chiostro degli Agostiniani

Nell’incantevole scenario del Chiostro degli Agostiniani e con grande partecipazione di sostenitori vecchi e nuovi si è svolta giovedì 11 Luglio la cena solidale organizzata da Marta Onlus , in collaborazione con la pasticceria Le Gateau e Vizi e Delizie, una serata per far conoscere alla cittadinanza empolese la nuova progettualità a salvaguardia della vita umana in zone geografiche difficili rivolgendo una maggiore attenzione ai bambini.

In apertura la Dr.ssa Silvia Burchielli, presidente di Marta Onlus ha illustrato i progetti realizzati fino ad oggi in terra ugandese, il progetto adozioni culturali che ha avuto in questo primo anno di vita un forte incremento, l’acquisto di nuovi banchi e materiale scolastico per la scuola sostenuta dall’associazione.

Per quanto riguarda il progetto socio-educativo è stato avviato il “progetto sorgo “che cercherà di garantire un domani migliore e darà la possibilità alle famiglie povere del villaggio, riunite nella cooperativa Mungu Ongey, di iniziare un tracciato che guardi anche al futuro delle prossime generazioni.

Dopo i saluti del presidente Panchetti, socio fondatore e cardiologo della Fondazione toscana G. Monasterio ha illustrato il futuro progetto sanitario.

I soci fondatori daranno visibilità con foto e racconti dell’operatività avviata per la prevenzione delle malattie pediatriche , cardiologiche e dermatologiche, oltre a sostenere il progetto scuola e la formazione del personale operante nelle prime strutture di soccorso locale.

Marta Onlus sostiene la scolarizzazione nei paesi in via di sviluppo con il progetto adozioni culturali, l’associazione attraverso i futuri genitori adottanti garantisce ai bambini la retta scolastica ed il fabbisogno alimentare.

La raccolta fondi di questo evento sarà destinata ai nuovi progetti dell’associazione,durante la serata interverrà il medico empolese Dr.Luca Panchetti , cardiologo della Fondazione toscana G.Monasterio e socio fondatore di Marta Onlus.

Per maggiori informazioni sulll’associazione vi invitiamo a visitare il sito www.martaonlus.it

Fonte: Marta Onlus

