Iniziano i lavori in via Tea a Fucecchio

Da lunedì prossimo 15 luglio iniziano i lavori per il miglioramento della rete idrica in via Tea a Fucecchio. Si tratta si un intervento preliminare in vista della realizzazione dei nuovi marciapiedi, sulla falsariga di quanto sta avvenendo in questi giorni nella vicina via Pacchi dove i nuovi camminamenti sono in via di ultimazione.

I lavori all’acquedotto in via Tea richiedono alcune modifiche alla circolazione stradale: da lunedì prossimo e fino al 3 agosto saranno in vigore il divieto di sosta e il senso unico di marcia con direzione via Trento-via Battisti. I veicoli che percorreranno via Battisti, quindi, all’intersezione con via Tea troveranno il divieto di svolta a destra e dovranno obbligatoriamente proseguire a diritto.

L’amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi ma si tratta di un intervento che, una volta concluso, porterà importanti benefici ai residenti e ai fruitori della strada.

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio