Lavoro e povertà: se ne parla al Circolo Karl Marx di Pontedera

La povertà ormai è elemento costitutivo del lavoro, di molti lavori. Molti impieghi non danno luogo ad un reddito capace di determinare dignitose ed accettabili condizioni di vita. Riconquistare sensati livelli salariali e retributivi è decisivo per invertire una tendenza e riaprire un ciclo di lotte capace di riconquistare diritti sociali e nuova dignità nella stessa condizione umana.

Bassi salari e precarietà determinano più ricattabilità del lavoro, rottura di legami sociali e della solidarietà, crescita dell’egoismo sociale. Ed alla fine impoveriscono la stessa democrazia politica. Esiste un rapporto diretto tra riduzione degli spazi democratici e decrescita del reddito e della ricchezza sociale.

Uno dei meccanismi da aggredire è la condizione di lavoro negli appalti e subappalti. Quest’obiettivo si pone l’iniziativa pubblica di MARTEDÌ 16 LUGLIO “Lavoro in appalto: contratti, tutele e diritti, qualità dei servizi. Igiene ambientale: le vertenze in atto” organizzata dal Circolo “Karl Marx” di Pontedera e dalla Federazione di Pisa del Partito della Rifondazione Comunista, alle ore 21 presso la Sala UTE di Pontedera, in cui sono invitati il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi, il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e gli altri Sindaci del territorio.

Iniziativa che vede la partecipazione di Caterina Ballanti segreteria generale Filcams-CGIL Pisa; Miro Berretta Segretario FP-CGIL Pisa; Sandro Giacomelli Cobas Pisa; Catia Santochi Filcams Pisa; Stefano Teotino USB Pisa; Sergio Balestri RSA AVR cantiere Navacchio; Said Taibi RLS AVR Ospedaletto Pisa; Toni Masino RSU AVR.

La presenza, inoltre di Stefano Gini Coordinatore Progetto Pontedera e di consiglieri comunali quali: Francesco Auletta Consigliere comunale Diritti in Comune (Pisa Possibile-Una Città in Comune-Rifondazione Comunista) Pisa; Samuele Baroni Consigliere comunale Uniti per Bientina; Jacopo Cambi Consigliere comunale Sinistra unita per un’altra San Giuliano. L’iniziativa, parte da un’esperienza concreta di lotta, la vertenza dei lavoratori in appalto di AVR che rivendicano un principio sacrosanto principio generale: a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario.

Da questa vertenza è stato possibile porre la questione in Consiglio regionale ed approvare due mozioni una di Sì Toscana a Sinistra (Gruppo consiliare di cui Rifondazione Comunista è stata parte costituente), l’altra del Gruppo PD, che chiedono l’applicazione del contratto di settore (con riferimento specifico al contratto FISE – Assoambiente per quanto riguarda la mozione di Sì Toscana a Sinistra) dell’igiene ambientale riconoscendo il principio della parità di salario a parità di mansioni da perseguire, a partire dal prossimo appalto cd AVR, per tutte le aziende in appalto con Geofor.