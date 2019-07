Licei Poliziani, sono diciotto i centisti

Esami conclusi e risultati finali pubblicati, anche la maturità 2019 è stata archiviata e per gli studenti dei Licei Poliziani si può dire aperta ufficialmente la stagione estiva. Quella del 2019 sarà sicuramente ricordata come la maturità ‘riformata’, con due soli scritti e l’orale con l’insidia della busta degli argomenti.

Il bilancio dei Licei Poliziani è comunque positivo, gli studenti si sono dimostrati molto bravi e preparati e hanno affrontato le prove con molta precisione e tenacia, andando a confermare il trend positivo degli scorsi anni che ha visto molti alunni raggiungere ottimi risultati.

18, in tutto, gli studenti che hanno ottenuto il famigerato 100 e in 3 hanno conquistato anche la lode. I tre studenti che possono vantare, tra un tuffo e l’altro, la lode che accompagna il voto massimo sono: Alfea Renzini della 5^A Liceo delle Scienze Umane, Niccolò Picchiarelli della 5^A Liceo Scientifico e Garavelli Giacomo 5^AB del Liceo Scientifico.

Mentre gli studenti che si sono diplomati con 100 sono: Corso Durando, Giorgina Nardi e Santini Giada della 5^A del Liceo Classico; Gioele Benocci della 5^AB del Liceo Scientifico, Giulio Benedetti, Matteo Caldi, Alessia Canestrelli e Giacomo Margheriti della 5^AC del Liceo Scientifico; Emma Bernardini della 5^A, Angelica Iacomini e Martina Terziani della 5^B del Liceo della Scienze Umane; Viola Biancolini della 5^CD e Agnese Bagnasco, Rebecca Della Lena e Tania Melone della 5^DE del Liceo Linguistico.

“Anche quest’anno dai Licei Poliziani sono usciti molti studenti con il massimo dei voti. Questi risultati non altro che motivo d’orgoglio, non solo per gli studenti e per le loro famiglie, ma per tutta la nostra scuola e per tutto il corpo docente che durante l’anno ha preparato i ragazzi ad affrontare le prove in maniera eccellente ed esemplare. Con questi risultati, i Licei Poliziani rappresentano, sicuramente, l’eccellenza scolastica del nostro territorio” – è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi che, augurando buone vacanze a tutti, rinnova i suoi complimenti a tutti i ragazzi appena diplomati.

