Looking for Leonardo, trekking sulle orme del Genio per la Madonna della Neve

Il comune di Montelupo Fiorentino, in collaborazione con i comuni di Lastra a Signa e Capraia e Limite e con l’organizzazione tecnica a cura di Toscana Hiking Experience organizza un’escursione che vuole ripercorrere un tratto significativo della storia, lungo la via maestra pisana, e visitando l'antica Compagnia di Malmantile a lei dedicata.

L’idea di questa iniziativa nasce nell’ambito delle celebrazioni Leonardiane e in occasione dell'esposizione a Vinci del famoso disegno 8P recto; sarà possibile scoprire un interessante luogo di osservazione. Quello che forse ha ispirato il Genio.

La particolarità è costituita dal fatto che a tutti i partecipanti è richiesto di portare un lapis e potranno cimentarsi con il disegno dal vero.

Il programma prevede

Ritrovo: ore 17.30 Malmantile davanti alla porta di accesso alle mura in Via Francesco Ferrucci 45.

Visita alla Compagnia della Madonna della Neve, attiva almeno dal 1541 presso la chiesa di San Pietro in Selva

Dopo una sosta nei pressi de il podere il Termine, in cui i partecipanti potranno disegnare il loro paesaggio, il cammino riprenderà alla volta di Montelupo, lungo il rio Schifanoia.

Sarà possibile visitare la Pieve di San Giovanni Evangelista e scoprire le vicende dell’affresco della Madonna della Neve, che si trovava in un tabernacolo stradale del Ponte sulla Pesa e ammirare la pala Madonna con Bambino e Santi di Sandro Botticelli.

Termine: ore 21.00 circa presso il Museo della Ceramica di Montelupo con un piccolo aperitivo.

Informazioni tecniche

Saranno disponibili navette per riportare autisti al punto di partenza e un simpatico aperitivo.

Percorso Escursionistico E, lunghezza complessiva circa 6 Km, dislivello totale 170 m in discesa

Contributo di partecipazione € 5.00 Adulti, € 3.00 <12 anni

iscrizioni/prenotazioni/informazioni :

riccardo@toscanahiking.it - oppure Riccardo 3494717985

Materiale necessario: Scarpe da trekking, preferibilmente alte, zaino, acqua, eventuale abbigliamento per la pioggia

(giacca impermeabile o mantella, copri zaino) crema solare, cappello per il sole

Materiale consigliato: Macchina fotografica, bastoncini da trekking

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino