Il M5S sulla differenziata: "I meriti dei cittadini diventano spot per il PD"

I premi alla virtuosita' sulla raccolta differenziata dovrebbero ritirarli i cittadini di Lamporecchio ed avere in cambio un'amministrazione presente, questo sì, quando si prendono le decisioni che contano, sia sulle tariffe (opponendosi agli aumenti) nonché sulla gestione rifiuti che incentivi e premi il riciclo, che introduca un sistema circolare realmente virtuoso e redditizio, non quello toscano fatto di inceneritori e discariche, dove finiscono buona parte delle "azioni virtuose"!

Giorno 14 febbraio 2019, Assemblea dei Sindaci, i Comuni del nostro ambito territoriale dovevano votare per l'approvazione dell'adeguamento economico finanziario, in parole povere a favore o contro una variazione AL RIALZO del "conto totale" da ripartire poi sulle tariffe da presentare ai cittadini.

Lamporecchio ASSENTE, come da relativo atto!

Ci domandiamo: a cosa servono certi incontri pre elettorali con le categorie dove tutti si lamentano delle alte tariffe, dove si chiedono retoricamente ricette risolutive in pochi giorni, se poi avviene quanto sopra e non si spiega ai cittadini qual'é il problema alla radice.

L'amministrazione si é mai presa la briga, come noi abbiamo fatto, di spiegare ai cittadini il fallimento della politica sui rifiuti dell'attuale amministrazione regionale cui si accodano la stragrande maggioranza delle amministrazioni PD, Lamporecchio compresa?

Discorso a parte la questione delle 2 grandi discariche abusive lato nord del San Baronto, dimenticate da anni, da noi più volte denunciate, portate all'attenzione di tutti i livelli di governo ed autorità, stampa e TV, di cui, ad oggi, a parte le solite risposte "prestampate", stile copione già visto, non si danno certezze di risoluzione ed il cui costo di risoluzione, indubbiamente altissimo, verrà pagato dai cittadini stessi quando con politiche preventive e repressive tempestive si poteva evitare il peggio. Inutile fare, pur giuste, giornate ecologiche quando a poche decine di metri insistono tonnellate e tonnellate di rifiuti che richiedono un intervento serio ed urgente! È un non senso in pieno stile PD.