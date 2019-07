Mercatale Empoli e le verdure di stagione

Ritorna il “Mercatale” in piazza della Vittoria, domani, sabato 13 luglio 2019, dalle 9 alle 13, con tutti i prodotti di stagione. Sapori e colori estivi sotto ai gazebo della fiera dell’agricoltura e delle tipicità a km 0. Dalle cipolle di Certaldo alle melanzane, poi ancora pomodori e cetrioli e non mancano cocomeri, meloni e albicocche. Ma ci sono anche i formaggi di Maria con quel buonissimo pecorino che fa venire l’acquolina in bocca e poi; dal Forno Rumolino, il pane di grano antichi e tanti altri prodotti di eccellenza. All’esterno il vasto assortimento di piante e fiori di Sandro Sassetti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

