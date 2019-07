A Navacchio arriva #Sios19, start up e innovazione al polo tecnologico

Il 15 luglio al Polo Tecnologico sarà ospitata la tappa di Road to #SIOS19, il roadshow di StartupItalia che porterà in giro l’innovazione fino a StartupItalia Open Summit che si terrà il 16 dicembre a Milano. Al Polo la giornata, che sarà dedicata alle startup e all’innovazione, partirà la mattina con una sessione riservata alle startup registrate al Bootstrap di StartupItalia, un format che permette di condensare in poche ore le principali aree di ascolto e aiuto operativo alla crescita delle startup. Obiettivo: mettere in contatto startup early stage e mentor per aiutare i founder a capire se la direzione presa dalla loro impresa sia quella giusta e dove possono eventualmente migliorare. Un’opportunità unica per le startup che possono ricevere da chi ha già esperienza nel settore, consigli strategici e suggerimenti precisi sul percorso da intraprendere. Nessun palco o pitch ma tre tavoli di lavoro pratici intorno ai quali direttori marketing, responsabili web e social media, giornalisti, CTO e investor delle più importanti aziende italiane si metteranno a disposizione delle nuove idee e delle startup.

Il pomeriggio, invece, è aperto a tutti con una plenaria dalle 16.00, che prevede gli interventi di alcuni dei protagonisti dell’ecosistema italiano dell'Innovazione.

Dopo la presentazione del Road to #SIOS19 a cura di David Casalini, Founder & CEO StartupItalia e il saluto di Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, si parlerà di investimenti e startup e della via italiana all'innovazione con Marco De Guzzis, Invitalia , Alessandro Sordi, Nana Bianca e Alessio Semoli, Prana Ventures.

La parola passerà poi alle startup che sono riuscite a "diventare grandi" , introdotte da Federico Barilli, Italia Startup racconteranno la loro esperienza : Luigi Galimberti, Sfera Agricola, Giuseppe Lapenta di Balzo, Ernesto Di Iorio, The Digital Box e Patrizio Donnini, Keesy. Seguirà un commento di Biagio Stasi, Direttore Commerciale Digital a Il Sole 24 Ore e si affronterà il tema del valore della community con Darya Majidi, Imprenditrice e Autrice del libro "Donne 4.0", Luca Carlomagno, VGEN e Danilo Fastelli, Il Tirreno.

In conclusione presentazione della call for ideas “Venti di Innovazione” che il Polo Tecnologico di Navacchio, in collaborazione con CPT Italy srl(Gruppo Continental), lancia per festeggiare i 20 anni del Polo. Tutte le info sul programma e per partecipare sul sito www.polotecnologico.it