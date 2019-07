Nicola Piovani a Firenze, dirigerà l’Orchestra del Maggio Musicale

Il Maggio Musicale Fiorentino sarà presente con la sua orchestra al Musart Festival, il 15 luglio 2019 alle ore 21.15. Sul podio il maestro Nicola Piovani che torna alla guida dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Piovani dirige Piovani dopo il calorosissimo successo de La Pietà, eseguito per la prima volta in assoluto nella sua versione definitiva nel novembre 2018 al Teatro del Maggio.

Sul palco, la musica del grande cinema

Uno dei luoghi più affascinanti, una delle piazze più belle di Firenze con una ottima acustica e di grande armonia stilistica, piazza Santissima Annunziata ospiterà per il secondo anno consecutivo l’Orchestra del Maggio, che torna per questo nuovo appuntamento con la direzione di Nicola Piovani in un programma di alcune delle sue più note composizioni prestate alla settima arte: Suite da Good morning Babylonia (dall'omonimo film di Vittorio e Paolo Taviani) Suite da Il marchese del Grillo (dall'omonimo film di Mario Monicelli), Suite da La vita è bella (dall'omonimo film di Roberto Benigni), Suite Fellini (musiche dai film di Federico Fellini: Intervista, La voce della Luna e Ginger & Fred

Fonte: Ufficio Stampa

