Noche Cubana, seconda edizione a Empoli

Seconda edizione per la ‘Noche Cubana’, uno degli eventi più apprezzati dello scorso Luglio Empolese. Viene riproposta con ancora più appuntamenti e artisti. Sarà in ‘tuffo’ nei colori, nell’energia dei ritmi latini, nella danza delle migliori scuole di ballo e con la musica dei cantanti migliori di questo settore. Un evento che vede impegnati nomi di fama internazionale. Appuntamento giovedì 18 Luglio 2019 a partire dalle 21. Sarà facile lasciarsi incantare dall’allegria in salsa latina che si potrà respirare nelle vie e nelle piazze cittadine. Giovedì la comunità empolese si trasformerà nella più grande delle Antille: prodotti tipici, gadget latini, concerti live e spettacoli. Non solo musica però, anche cultura e curiosità legate a Cuba e alla musica.

Tanti gli artisti che coinvolgeranno la città in ritmi frenetici; i negozi resteranno aperti fino alla mezzanotte per lo shopping a saldo e a tempo di musica.

L’iniziativa rientra nella programmazione estiva del ‘Luglio empolese’, è organizzata dalle associazioni Centro storico, Confesercenti, sostenuta dal Comune di Empoli e realizzata in collaborazione con le scuole di danza latina.

Stella della serata Ruly Rodriguez (Mr. Tacata Bro), vincitore di due dischi d'oro e di platino per il suo successo mondiale Tacatà. Ma insieme a lui strade del ‘Giro’ e piazze saranno invase da musicisti, cantanti e ballerini.

Nel centro storico cittadino sono state individuate delle aree in cui si terranno gli spettacoli dei vari artisti e ogni punto spettacolo è sostenuto dai negozi della via interessata o della piazza. Gli orari delle esibizioni: dalle 21 alle 24 circa le performance degli artisti; Ruly Rodriguez sarà sempre in piazza della Vittoria dove dalla mezzanotte sarà raggiunto da tutti gli altri per una performance eccezionale come gran finale che coinvolgerà tutti i cantanti e musicisti.

DOVE

PIAZZA DELLA VITTORIA

RULY RODRIGUEZ (MR. TACATA BRO) - vincitore di due dischi d'oro e di platino per il suo successo mondiale Tacatà

DJ RAY GARCIA - rappresentante della musica cubana in Europa

Tessuti Mobili Acrobatici - Scuola Asd Candela - Animazione Felix Noris Yyenier Medina

VIA ROMA

MANANA SON - musica tradizionale cubana

PAVEL ARMANDO DIAZ CAMAQUEZ HECTOR JESUS da Santiago di Cuba

MIQUEL CHETI – chitarrista

ANDREA MARIANELLI – bassista

ANIMAZIONE FELIX NORIS, YYENIER MEDINA

PIAZZA DELLE STOVIGLIE

EDUARDO RODRIQUEZ - cantante simbolo cubano

DANIELE BRACALONI - maestro del tres

FILIPPO SGRANI - percussionista

PIAZZA DEL POPOLO

OBBA NIWE - musica e cantautore cubano di fama internazionale

YUNIKUBA DJ

YUAN CARLOS AVILA - detto Junca, bassista e contrabbassista nel gruppo Maxima 79

LEONARDO MAGRINI E ALESSANDRA ROSSI LA SALSA CUBANA

VIA G. DEL PAPA (ANGOLO CANTO PRETORIO)

AFRICA QUEEN — bomba sexy cubana, cantante e ballerina del prestigioso corpo di ballo Tropicana di Cuba

PIAZZA DEI LEONI

DJ SET MARCO FOGGI CON OLA LATINA - pochi incarnano ed amano la cultura cubana come Olalatina rappresentando a pieno gli aspetti più nascosti della tradizione della maggiore delle Antille.

Ci faranno vivere ed assaporare il folklore di questa meravigliosa isola che tanto ha dato alla cultura latina mondiale.

VIA SPARTACO LAVAGNINI

YULA HERNANDEZ - cantate cubano de Cardenas difensore del son cuban

VIA DEL GIGLIO

IVAN ANTONIO RODRIGUEZ - vincitore del Grammy Latino 2018. De Cuba son la voce, la clave.

VIA LAVAGNINI (ANTO GUELFO)

SPETTACOLI LATINI

VIA RIDOLFI

JULIO CESAR EL IMPERADOR - cantautore e ballerino cubano di fama internazionale

VIA RIDOLFI (MUVE)

YORIS BELTRAM (EL TRNITARIO) cantante della prestigiosa Maxima 79

VIA RIDOLFI (ANGOLO SALVAGNOLI)

DJ HECTOR RACARDO – Cadj cubano

DANCE STYLE ACADEMY – luripremiata scuola di ballo

VIA RIDOLFI (LARGO RAGIONIERI)

CUBANIA Y TRADICION

YORKA RIOS canta figlia d’arte

MARCO MARSICANO –pianoforte

GABRIELE POZZOLINO – percussione

FRANCO CARRADORI- contrabbasso

DANIEL CHAZZARETA- chitarra

VIA SPARTACO LAVAGNINI E CENTRO STORICO

dal 16 al 18 luglio

STREET ARTIST: MANUEL GIACOMETTI & DIEGO MONTAGNER

VIA SPARTACO LAVAGNINI – GALLERIA D’ARTE NOZZOLI

dal 16 al 27 luglio

Mostra dell’artista cubano Josè Enrique Alvarez

VICOLO S.STEFANO

dal 16 AL 18 luglio

Mostra diapositiva a tema Foto Diaframma di Claudio Ancillotti

PIAZZA DELLE STOVIGLIE – Ademaro Frutta

Chiringuito Cubano di Frutta Esotica e Cocco da bere

VIA SALVAGNOLI – CUCINA SANT’ANDREA

Mostra d’arte con apericena e degustazione di Rum

Artisti: Josè Enrique Alvarez, Manuel Giacometti e Diego Montagner

PIAZZA delle STOVIGLIE

Digisculture di Andrea Tiirinnanzi con i personaggi più famosi della musica e dello spettacolo

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI-sotto i portici

Mostra di dipinti del Pittore LUIGI DIMITRIO

VIA SALVAGNOLI (ANGOLO GIOCHERIA) e PIAZZA DELLA VITTORIA

Spettacolo di marionette RAUL CRISTINA

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa