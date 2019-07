Parcheggio abusivo sequestrato dai carabinieri forestali a Campi Bisenzio

I carabinieri forestali di Ceppeto hanno sequestrato un parcheggio abusivo costruito sull'area di una società di Campi Bisenzio in barba al testo unico dell'edilizia, nello specifico senza permesso di costruire. Il controllo è stato effettuato assieme alla polizia municipale e all’ufficio tecnico comunale.

I militari hanno tenuto conto del fatto che che le opere non erano ancora del tutto terminate e che l’area risultava essere aperta al transito e già attualmente utilizzata a parcheggio, in violazione alle norme urbanistico edilizie. L'area sequestrata è di 1630 mq.

