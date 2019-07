I centisti di Pontedera: le eccellenze della generazione 2000

Da qui fino a settembre, fuori dalle scuole, solo un grande silenzio e cancelli chiusi. I ragazzi infatti stanno vivendo il periodo di pausa estiva, di vacanze meritate dopo i mesi scolastici, prima dell’inizio del nuovo anno. Alle finestre di ciascuna scuola del villaggio scolastico di Pontedera possiamo trovare coloro che non solo sono in vacanza fino a settembre, ma che hanno concluso l’importante percorso della scuola superiore. Fra questi ultimi alcuni si sono distinti nel voto, ottenendo il massimo punteggio e anche di più, col conferimento della lode.

Ecco su quali caselle si ferma il dito che scorre, fra righe e colonne, dei quadri finali di questa Maturità.

Andando dritto dall’entrata del villaggio troviamo l’Istituto Fermi. Tra le tante classi spuntano i due zeri consecutivi di Gaia Biondi, unica nella sua 5 CRI come Francesca Buggio, dalla 5 BT. Scendendo i quadri troviamo in 5 ASI Giulia Curci e la doppietta con lode di Leonardo Marianini e Riccardo Raco. In 5 ARI Matilde Ciandi e Khady Toure. Dalla 5 AT conquistano il 100 anche Alice Frediani e Gaia Pestelli come in 5 AC con Lorenzo Lisci e Matteo Masi. Chiudono i risultati del Fermi Matteo Parziale e Costanza Turini, rispettivamente dalla 5 AA e 5 BAF.

Fuori dalla scuola per ragionieri e geometri alla sinistra si può trovare il Liceo Eugenio Montale. Dalla 5 AE spiccano i nomi di Riccardo Meini e Sebastiano Silvi mentre, dalla sezione ASU quelli di Giordano Dainelli e Greta Morelli. Si sono accaparrati dall’esame di stato il massimo dei voti anche Ginevra Doveri e Giada Ferrara, dalla 5 CSU, come la triplete della sezione BSU di Pietro Guglielminetti, Maria Vittoria Pacini e Camilla Santerini. Concludiamo con le sezioni della ‘L’: Dalla 5 DL Ester Marinai raggiunge il picco con la lode, come Greta Danzini dalla 5 AL, in coppia con il centista Riccardo Pistolesi. Ultimo ma non ultimo il trio di studentesse della 5 BL Giada Biasci, Irene Giangrandi e Miriam Pepoli.

Proseguendo ancora per le vie dell’istruzione della Valdera ecco il nuovo complesso scolastico che ospita i ragazzi dell’Istituto Professionale Statale A.Pacinotti. Tre sono gli studenti che risaltano sui vetri dell’ingresso: Dalla 5 PMB Caterina Lucarelli, 5 SSS Sandro Danesi e esce con il cento dalla 5 CLA anche Marco Venga.

Accanto ai futuri elettricisti e artigiani troviamo l’edificio azzurro, cioè l' Iti G. Marconi. Le triplete qui si trovano segnate in ben tre classi: cominciano dalla 5 BSA con Matteo Gesi, Andrea Posillipo, Luisa Ricciardi (con lode). Scendendo troviamo anche dalla 5 AII con Matteo Joannas, Arturo Viti e Alessio Fabrizio (anche lui con lode). Infine chiudono Davide Grossi e le due lodi di Lorenzo Maccanti e Matteo Ungaro, tutti e tre uscenti dalla 5 CIE. La lista dell’I.T.I termina con Alberto Pennini, Francesco Rocchi dalla 5 AE e Michele Marianelli, che ha salutato la sua 5 CSA.

Infine, tra versioni di greco e calcoli scientifici, troviamo coloro che hanno occupato 5 anni i banchi del XXV Aprile. In 5D Carlotta Orselli e la lode di Matteo Pratelli. Unici a fare l’amplein delle loro classi sono stati Giacomo Sansone e Elisa Mattii, rispettivamente dalle quinte B ed E. Dalla 5 A Alessandro Corsi e le due lodi di Lorenzo Fontanelli e Giulia Fulceri. Ancora due lodi, una per Andrea Toti dalla 5C e l’altra per Ludovica Cino, 5 /B. Con lo studente Toti si sono accaparrati il 100 anche Laura Puccioni e Francesca Gennai mentre, a fare compagnia alla giovane Cino troviamo il nome di Ilaria Taglioni. Chiudono le fila di Pontedera, Eleonora Ciolino e Claudia Lunghini, dalla 5 /A.

