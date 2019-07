Pro Loco in Festa, Casalguidi e Porto San Giorgio assieme

Si rafforza il patto di amicizia tra Casalguidi e Porto San Giorgio. Nei giorni scorsi l'amministrazione di Serravalle Pistoiese ha accompagnato il Comitato Fiera di Casalguidi nella città marchigiana in occasione della manifestazione "Pro Loco in Festa" giunta quest’anno alla diciannovesima edizione. Un patto di amicizia suggellato dal taglio del nastro a due mani con il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi e quello di Porto San Giorgio, Nicola Loira, che insieme hanno dato inizio alla manifestazione dove, tra le altre iniziative, ha visto il Comitato Fiera di Casalguidi offrire ai cittadini di Porto San Giorgio ed ai turisti la possibilità di conoscere un piatto tipico toscano: la bistecca alla fiorentina. La tre giorni si è chiusa con la parata storica a cui ha partecipato il vice sindaco di Serravalle, Federico Gorbi insieme agli altri rappresentanti dei Comuni presenti alla manifestazione. A rendere ancora più importante la presenza del Comune di Serravalle Pistoiese è intervenuto il prefetto di Pistoia, Emilia Zarrilli, che ha voluto portare il saluto a tutta la delegazione di Casalguidi. La presenza del prefetto è stata particolarmente significativa per rafforzare il legame tra Casalguidi e Porto San Giorgio dal momento che prima di essere nominata rappresentante del Governo per la nostra provincia, Emilia Zarrilli era stata per quasi cinque anni prefetto della provincia di Fermo. La visita verrà ricambiata nel mese di settembre quando alcuni rappresentanti della Pro Loco di Porto San Giorgio parteciperanno alla Fiera di Casalguidi.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

