RDS Play on Tour Summer Edition: a Lido di Camaiore le nuove SEAT di Tuscania Auto

RDS PLAY ON TOUR SUMMER EDITION con Tuscania Auto

13-14 luglio - Spiaggia libera fronte piazza Lemmetti - Lido di Camaiore

Musica, divertimento, sport e arte!

Domenica la RDS FUN RACE powered by SEAT la corsa più pazza dell’estate!

Nella cornice del villaggio RDS PLAY ON TOUR ad alto grado di divertimento.

Un RDS PLAY ON TOUR SUMMER EDITION particolarmente rinnovato che si svelerà sabato 13 e domenica 14 luglio al Lido di Camaiore nella spiaggia libera di fronte a Piazza Lemmetti. A incominciare dal look & feel del villaggio fino alla corsa più pazza dell’estate, senza mai trascurare la musica 100% Grandi Successi con i conduttori di RDS e i talent di RDS Next.

Musica, sport e arte: questi gli ingredienti dell’evento più cool della spiaggia!.

Dal sabato il cuore pulsante del divertimento sarà infatti il Villaggio RDS Play On Tour, un’oasi di spensieratezza, scenograficamente ispirata ai colori e alle atmosfere delle isole tropicali in cui risuoneranno dolci o ritmate le playlist RDS 100% Grandi Successi, con Anna Pettinelli e i grandi dj di Rds.

Dal mattino fino al tramonto, il Main Stage del villaggio RDS Play on Tour sarà il faro guida che accenderà la voglia di partecipare, coinvolgendo il pubblico in giochi e momenti originali di animazione e inebriandolo con musica 100% Grandi Successi.

Altra grande novità la presenza dei talent di RDS Next, la nuovissima social radio che si rivolge ad un pubblico ben definito dai 15 ai 30 anni.

E al sabato sera tutti al Party Venus per vivere in modo originale e in un’unica soluzione possibile la musica 100% Grandi Successi con i dj del Papeete .

Domenica il grande debutto della RDS FUN RACE powered by SEAT, una corsa di circa 5km assolutamente divertente che si svolgerà, al calar del sole, direttamente sulla sabbia e con un percorso ricco di ostacoli (crazy point con strutture gonfiabili, punti colore, bolle di sapone e altre sorprese).

Intorno alle 17.30 della domenica, scoccherà l’ora della competizione e gli iscritti dovranno presentarsi sulla linea di partenza alle 17.00. Una corsa più che per misurarsi contro il tempo è per sfidare gli amici a chi si diverte di più.

Ci si può iscrivere on line su www.rdsfunrace.it , o al villaggio. Quota di iscrizione 12 euro.

SEAT, casa automobilistica di Barcellona appartenente al Gruppo Volkswagen, rinnova il proprio impegno a favore della musica con un ruolo da protagonista nelle sei tappe del RDS PLAY ON TOUR SUMMER EDITION.

La gamma SUV di SEAT, SEAT Arona, SEAT Ateca e SEAT Tarraco, animerà le località interessate dal tour con una coinvolgente carovana e con la possibilità di provare i modelli del brand effettuando un test drive.

Nel SEAT Village presente accanto al palco, il pubblico sarà protagonista di divertenti attività legate anche al concetto di Street Art. Si riconferma così, ancora una volta, la volontà di SEAT di parlare il linguaggio della musica per arrivare al cuore della gente attraverso forme di espressione condivise con lo spirito e la natura stessa di questi eventi: mood giovane e urbano, passione per la creatività e tecnologia e connessione e supporto al talento.

Le iniziative di Tuscania Auto

Per l'occasione Piemme Auto - Tuscania Auto, concessionaria ufficiale di Seat della Provincia di Lucca ha promosso una performance di live painting di due giorni con due artisti emergenti della scena urban Toscana, che dipingeranno una tela di 2,5 metri per 2,5 metri. Seat, che nella propria mission ha l’obiettivo di rivolgersi alle nuove generazione e di parlare con un tono di voce nuovo, ha scommesso infatti proprio sulla street art.

La tela verrà poi esposta in una mostra allestita all'interno degli spazi della concessionaria a Lunata durante il porte aperte del mese di settembre, in un evento dedicato. La performance, organizzata dall’Associazione START -Open your eyes e sotto la direzione artistica di Gian Guido Grassi, sarà eseguita da Giulia Salamone Noeyes e Muz che per l’occasione si cimenteranno in una combo fondendo i propri stili.

Giulia Salamone Noeyes è nata a Siracusa nel 1989 ed è cresciuta a Partigliano (Borgo a Mozzano), in provincia di Lucca. I suoi lavori sono composizioni cromatiche tra sovrapposizioni, trasparenze e profondità. Queste rispecchiano differenti sensazioni e personalità ed il tutto è dettato da un'unica forma, da cui deriva il nome Noeyes. Si esprime abbracciando differenti media e la sua semplicità si contrappone alla vita sociale, frenetica, materialista e ricca d'immagini. Ha dipinto in Italia e all’estero facendosi segnalare tra gli artisti emergenti più interessanti.

Muz, Samuel Rosi, nasce il 2 luglio 1995 a San Miniato. Nel 2009 frequenta il liceo artistico di Empoli per poi proseguire gli studi universitari col corso di informatica umanistica. Dando vita nei suoi muri e opere a nuovi mondi e personaggi grazie all’utilizzo della sola bomboletta spray, si è fatto apprezzare tra gli artisti emergenti più interessanti della aerosol art.