Il Rotary Club di Weibling ricevuto a Palazzo Gambacorti

Venerdì 12 luglio l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, in rappresentanza del Comune, ha ricevuto i soci del Rotary Club di Weiblingen (Germania), a Pisa per una visita alla città e al Rotary Club Pisa Pacinotti, con cui sono legati da gemellaggio.

“Sono onorato – ha dichiarato l’assessore Latrofa - di ricevere la vostra delegazione qui nella splendida Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, per restituire l'ospitalità e confermare la grande amicizia che unisce le nostre città, sia rispetto al gemellaggio tra club, sia attraverso alla storia medievale che vede Pisa e Weiblingen legate all'antica fazione Ghibellina (nome italico che prende origine proprio da Weiblingen) di cui la nostra città nel medioevo faceva parte”.

Presente all’incontro anche la dottoressa Maria Grazia Salimbeni, in qualità di presidente Rotary Club Pisa Pacinotti e il presidente del Rotary Club di Weiblingen Frank Ludecke, che ha ringraziato per l’accoglienza in Comune nella bellissima Sala delle Baleari.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

