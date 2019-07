Rsa Chiarugi Empoli, 15 assunzioni nei prossimi mesi

L’organico del personale della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli si amplia: si è conclusa da pochi giorni una selezione di operatori addetti all’assistenza diretta alla persona ed i primi quindici della graduatoria di merito verranno assunti fra agosto e settembre prossimi.

Si tratta di operatori che già avevano lavorato per periodi a tempo determinato presso la Rsa, dove alcuni avevano anche svolto il tirocinio professionale e formativo previsto per l’acquisizione della qualifica richiesta.

Una parte dei nuovi assunti andrà a coprire posti che si sono resi liberi per pensionamento, ma una buona percentuale, invece, verrà impiegata per garantire nel tempo, grazie all’elevata professionalità, la qualità del servizio con una forte umanizzazione delle cure e con attenzione agli aspetti relazionali che sono elementi cardine del modello assistenziale ed organizzativo della struttura.

Si tratta di uno sforzo considerevole in termini economici ma che, siamo certi, porterà benefici sia alle persone anziane che si rivolgono ai nostri servizi sia ai nuovi assunti che, con un lavoro a tempo indeterminato, potranno contare su una maggiore stabilità, aspetto oggi di non poco conto e non certo trascurabile.

