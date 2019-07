È stato soccorso per gravi ferite da taglio, è morto nel trasporto in ospedale. È accaduto a Lammari questa sera, la vittima è un pensionato di 70 anni. I sanitari lo stavano trasportando in ospedale, ma l'uomo è morto per emorragia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando su come l'uomo si sia procurato quelle ferite.

