Spaccio alle Cascine, arrestato 19enne alla fermata della tramvia

Un 19enne originario del Gambia ma residente a Reggello, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Peretola perché in possesso di 30 g di marijuana diviso in 17 dosi e 300 euro ritenuti provento di spaccio. È stato beccato nei pressi delle Cascine, alla fermata della tramvia Monni. Dopo l'arresto è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri della C.I.O. del 6°Battaglione Toscana.

