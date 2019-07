Strade da riasfaltare, manutenzione programmata a Empoli

Manutenzione delle strade comunali: proseguono i lavori sulla viabilità cittadina, interventi che riguardano il centro cittadino di Empoli, ma anche altre zone. L’obiettivo è quello di risanare alcuni tratti che presentano problemi dovuti a cedimenti del manto sottostante.

Queste le strade che vengono interessate da questa ultima tranche di interventi della ditta incaricata dal Comune di Empoli, nell’ambito dell’accordo quadro che prevede lavori periodici:

- Via Raffaello Sanzio, tratto da Via Fattori a Via Donatello;

- Via Roma, tratto da Via G. da Empoli a Piazza Don Minzoni;

- Via Leonardo da Vinci, tratto all’intersezione con Via Cavour;

- Viale Giotto, nei pressi di Via Dainelli.

I lavori hanno già preso il via ieri mattina, 11 luglio, in concomitanza con i lavori di asfaltatura della nuova rotatoria di via dalla Piccola, sulla statale Tosco Romagnola, all’ingresso della zona commerciale di Pontorme, e si sono già conclusi.

Questa mattina, 12 luglio, sono proseguiti su Via Sanzio , nel tratto verso Via San Mamante, a Santa Maria.

I lavori proseguiranno lunedì mattina 15 luglio in Via Sanzio, tratto in zona Via Verdi e andranno avanti per almeno tutta la settimane nelle strade programmate.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

