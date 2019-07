Un suv di lusso, marca Range Rover Evoque, è andato completamente distrutto in un incensio in via San Severo a Castelfranco di Sptto. L'intervento dei vigili del fuoco è stato segnalato alle 4.10. Sul posto una pattuglia del Norm dei carabinieri di San Miniato. Interessata dalle fiamme anche La struttura di un garage. Non ci sono danni a strutture ne persone. La causa dell'incendio, affermano i pompieri, è un corto circuito interno al veicolo.

