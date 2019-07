Tecnologie robotiche nella sanità, Sant'Anna incontra le aziende a Pontedera

Due giornate dedicate all’incontro tra gli attori dell’innovazione: da una parte i ricercatori e le loro tecnologie robotiche, dall’altra gli imprenditori interessati a trasferire le nuove soluzioni per la salute in ambito sanitario, dai servizi alla cura della persona. Sono gli InfoDays del progetto DIH-HERO che si terranno a Pontedera (Pisa) il 15 luglio e a Genova il 18 luglio, per mostrare i primi strumenti finanziari a supporto delle attività delle Piccole e Medie Imprese.

L’infoDay a Pontedera è organizzato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e si terrà alle ore 9,30 presso la sede centrale dell’Istituto di BioRobotica (Pontedera, Viale Rinaldo Piaggio 34). L’evento ha l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra la HUB toscana e le imprese del territorio; saranno presenti anche rappresentanti della Regione Toscanae di Confindustria.

L’InfoDay a Genova è organizzato dall’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia e da Digital Innovation Hub Liguria, con la partecipazione di Confindustria e in collegamento streaming con le sedi nazionali dei Digital Innovation Hub. L’appuntamento del 18 luglio si terrà dalle ore 15 presso l’Auditorium di Liguria Digitale, Great Campus Via Melen 77, 5° piano. L’evento è destinato a tutte gli operatori attivi nel settore della sanità, con particolare attenzione alle PMI.

Durante i due incontri saranno illustrati il progetto DIH HERO nella sua interezza e le modalità di richiesta dei primi strumenti finanziari a supporto delle attività delle imprese. All’interno del progetto sono previsti molteplici strumenti a vantaggio delle PMI: voucher di viaggio per incontrare partner industriali di altri paesi europei, bandi per finanziare progetti di sviluppo di nuovi prodotti e servizi (fondi di prototipazione prodotto), fiere ed eventi dedicati per incontrare gli attori di mercato dell’healthcare europeo e per trovare partner commerciali (incontri B2B).

Il progetto Digital Innovation Hub for Robotics in Healthcare (DIH HERO) è stato finanziato dall’Unione Europea per la promozione, diffusione e adozione delle tecnologie robotiche di nuova generazione sul mercato europeo della salute. L’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo di accelerare l’ingresso delle nuove tecnologie robotiche in ambito sanitario, sostenendo lo sviluppo delle aziende che operano nel settore. Coordinato dall’Università di Twente (Paesi Bassi), DIH-HERO coinvolge 17 partner di ricerca provenienti da 11 paesi europei e oltre 200 partner associati internazionali. In Italia sono partner l’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia, la Scuola Superiore Sant’Anna e il Politecnico di Milano. Ogni partner è chiamato a gestire una HUB ad alta innovazione tecnologica che riunisce università, strutture cliniche, enti di ricerca, e che mira a fornire soluzioni robotiche di forte impatto nei campi della chirurgia, della riabilitazione, dell’assistenza personale e del training.

Qui la locandina dell’Info-Day di Pontedera

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pontedera