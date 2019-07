Trasportano 2 tonnellate di scarti tessili, denunciati a Campi Bisenzio

Questa mattina i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti hanno sorpreso due uomini, rispettivamente marocchino e nigeriano, mentre trasportavano illegalmente, a bordo di un furgone, 20 sacchi contenenti oltre 2000 kg di scarti tessili industriali. I soggetti, alle prime luci dell’alba, si aggiravano nella periferia di Campi Bisenzio con l’intenzione di disfarsi dei rifiuti ma si imbattevano nella pattuglia, appositamente predisposta per arginare tale fenomeno, che gli intimava l’alt. Un rapido controllo permetteva di acclarare l’assenza della documentazione autorizzativa e la non tracciabilità degli scarti che costava ai due una denuncia a piede libero per violazione della normativa in materia di trasporto di rifiuti ed il sequestro del mezzo.

