Vaccinarsi prima di un viaggio, lavoro intenso nelle strutture dell'Asl Sud Est

Viaggiare in sicurezza sia per lavoro che per vacanza. Negli ultimi anni, grazie alla maggiore facilità negli spostamenti, il numero di persone che viaggia, anche verso località extraeuropee, è in aumento. Naturalmente tutti i viaggi possono esporre a rischi sia infettivi che di altro genere, ma è evidente che i pericoli per la salute sono inferiori per i viaggiatori che si recano nei Paesi dell’Europa e dell’America del Nord (Canada e Stati Uniti).

Nella Ausl Toscana sud est sono attivi alcuni ambulatori che hanno l’obiettivo di promuovere la salute dei viaggiatori internazionali e prevenire potenziali patologie che potrebbero insorgere durante i viaggi.

Il servizio garantisce:

- consulenza prima della partenza con valutazione della meta scelta, della tipologia di viaggio e dello stato di salute dell’utente. Vengono fornite informazioni sui principali rischi legati ai viaggi internazionali (infettivi, ambientali, climatici, comportamentali);

- profilassi vaccinale: vengono consigliate ed erogate sia vaccinazioni di routine che vaccinazioni contro malattie che possono essere contratte durante il viaggio;

- indicazioni sulla chemioprofilassi antimalarica;

- rilascio di eventuale certificato di vaccinazione contro la febbre gialla ad uso internazionale.

Per prenotare, è necessario rivolgersi al CUP. Per la provincia di Arezzo: tel 800 575800 da rete fissa, 0575 379100 da rete mobile. Per la provincia di Grosseto: tel 800 500483 da rete fissa, 0564 972191 da rete mobile. Per la provincia di Siena: numero unico è 0577 767676.

Il servizio di vaccinazione viaggiatori è attivo in tutte le zone distretto della Sud Est. Il vaccino deve essere somministrato un mese prima della partenza. Le tariffe sono quelle previste dal tariffario regionale.

Ecco il dettaglio degli ambulatori:

Siena

Dipartimento di Prevenzione

Strada del Ruffolo, 4

Poggibonsi

Distretto Socio-Sanitario

Via della Costituzione, 28

Abbadia San Salvatore

Ospedale dell’Amiata Senese

Via Serdini, 46

Montepulciano

Ospedale Riuniti della Val di Chiana

Via Provinciale 5, loc. Montepulciano di Nottola

Arezzo

Palazzina del Consultorio

Viale Cittadini, 33

Sansepolcro

Distretto Socio-Sanitario

Via Santi di Tito, 24

Montevarchi

Ospedale S. Maria alla Gruccia

Piazza del Volontariato, 2 - (lato sinistra piano terra)

Bibbiena (no febbre gialla)

Poliambulatorio

via G. di Vittorio, 1

Cortona (no febbre gialla)

Casa della Salute di Camucia

Via Capitini, 6 (ala nuova, piano terra stanza 4)

Grosseto

Villa Pizzetti

Via Cimabue, 109

Follonica

Distretto Socio-Sanitario

Viale Europa, 5

Orbetello

Ospedale San Giovanni di Dio

Loc. Madonnella

Arcidosso (no febbre gialla)

Centro sanitario

Via degli Olmi

Fonte: Asl Sud Est

