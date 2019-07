Vetri infranti per gli scuolabus parcheggiati a Calcinaia, grande danno

La polizia municipale di Calcinaia e i carabinieri stanno indagando su degli atti vandalici avvenuti nella notte in via di Mezzo, a ridosso dell'area industriale. Gli scuolabus lì parcheggiati, utilizzati per gli studenti di Bientina, sono stati danneggiati, degli oggetti (si ipotizza pietre) sono stati tirati contro i vetri che si sono completamente frantumati. I mezzi in questo periodo dell'anno, con le scuole chiuse, non sono in servizio ma il danno è comunque rilevante. Le foto, tratte da Facebook, hanno fatto il giro dei social suscitando sdegno tra la popolazione della Valdera.

