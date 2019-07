Accoltellato 32enne sul lungomare, è grave. Arrestati madre e figlio

Un 32enne livornese è stato accoltellato nella serata di ieri, intorno alle 23, sul lungomare di Livorno. Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato madre e figlio livornesi, di 45 e 19 anni.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti, l'aggressione è avvenutanella zona del moletto Nazario Sauro, nata per un presunto debito non saldato che il 19enne aveva nei confronti della vittima. Il 32enne avrebbe per questo preso la bicicletta del giovane che a quel punto ha chiamato in aiuto la madre. La donna è arrivata sul lungomare e ha spruzzato al volto dell'uomo uno spray al peperoncino mentre il 19enne lo ha colpito con diversi fendenti al corpo con un coltello di 22cm, poi sequestrato. Il 32enne, subito soccorso e trasportato in ospedale, è stato operato d'urgenza.

La donna dopo l'arresto è stata trasferita a Firenze, mentre il figlio si trova ora nel carcere di Livorno.

Tutte le notizie di Livorno