Arrestato ladro seriale dei furti nel Museo Ivan Bruschi

Nella giornata dell’11 luglio i carabinieri del Norm della Compagnia di Arezzo, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal G.I.P del Tribunale di Arezzo e hanno arrestato un 64enne italiano, residente a Roma, a carico del quale i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza per aver commesso tre furti all’interno del museo aretino Ivan Bruschi.

Gli episodi riguardano tre furti perpetrati negli ultimi tre anni, quando l’uomo, in occasione dei giorni in cui si svolgeva la fiera antiquaria, si è introdotto all’interno del museo durante l’orario di apertura come se fosse un normale visitatore e, una volta verificato che nessuno lo osservava, ha forzato le teche di esposizione per sottrarre piccoli manufatti di antiquariato come porta-reliquie, rosari, pendenti e piccoli crocifissi in argento. Solamente dopo qualche ora i dipendenti del museo si sono accorti dei furti subiti, allertando le forze di polizia.

Le indagini sono partite osservando le immagini di videosorveglianza interne del museo, che, unitamente alle testimonianze di alcune persone, tra cui i dipendenti dello stesso, hanno consentito di ricostruire il modus operandi e di identificare l’autore dei furti.

L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in Roma, luogo dove vive, e dovrà ora rispondere dei reati di furto aggravato.

Tutte le notizie di Arezzo