Asfaltature in città e in collina a Pistoia per un milione di euro

Ripartono i lavori di asfaltatura, sia in pianura che in collina, per quasi un milione di euro. La prima parte delle manutenzioni al manto stradale riguarderà principalmente la viabilità in città, per un investimento di 700.000 euro. La seconda, le strade collinari, per ulteriori 255.000 euro.

I lavori di sistemazione delle strade avranno inizio lunedì 15 luglio e proseguiranno con diversi cantieri nei prossimi mesi, per terminare entro la fine dell'anno. Già in fase di progettazione da parte dei tecnici dell'Amministrazione il recupero di ulteriori tratti di viabilità cittadina.

Il programma delle asfaltature inizia lunedì dalla zona di Chiesina Montalese, intervenendo su via Casella di Santomato, via della Chiesina, via dei Gatti, via Forramoro e via di Cafaggio.

Tra la fine di luglio e i primi di agosto sarà la volta di via Ferrucci, via delle Logge e via delle Mura Urbane. A seguire, sono previste via di Valdibrana (in due diversi tratti), via del Chiassone, via di Selvapiana, via San Piero in Vincio, via del Paradiso, via Boldini, via Nerucci e viaccia dei Ciantelli.

«Stiamo partendo con interventi di manutenzione straordinaria che permetteranno di sistemare tratti significativamente danneggiati sia in pianura che in collina – spiega Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –, ma si tratta di un programma non esaustivo rispetto alle criticità presenti nel nostro territorio. I tecnici comunali, infatti, sono già all'opera con la progettazione di ulteriori lavori, che proseguiranno in misura diversa durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda gli interventi in collina, che sappiamo molto attesi, non possiamo intervenire prima di settembre per indisponibilità della ditta. Per le asfaltature in pianura, invece, eseguire i lavori in estate significa limitare in parte i disagi legati alla viabilità poiché le scuole sono chiuse e le ferie già iniziate per molti pistoiesi. In questo periodo dell'anno, le limitazioni alla circolazione dovrebbero risultare più tollerabili, anche se ovviamente qualche disagio, per il quale ci scusiamo, va comunque messo in conto.»

La prima parte della manutenzione stradale verrà eseguita dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Co.Edil Srl di Montemurlo e Endiasfalti spa di Agliana. Per quanto riguarda gli interventi in collina, che avranno inizio a settembre, è prevista a breve la firma del contratto.

Concluso il primo lotto di lavori, a settembre è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Bolognese, nel tratto Collina - Spedaletto, ritenuto il più urgente da eseguirsi rispetto ad altri considerate le condizioni del manto stradale. In programma anche la pulizia delle cunette laterali e, successivamente alla posa del nuovo manto di usura, la realizzazione della segnaletica orizzontale.

L’elenco delle viabilità individuate deriva da un lavoro di sintesi delle segnalazioni pervenute agli uffici comunali, oltre che dalla continua ricognizione effettuata sul territorio. Nei mesi scorsi, attraverso i sopralluoghi svolti dai tecnici del servizio Infrastrutture, progetti speciali e mobilità sono state verificate le segnalazioni e, per ognuna di esse, valutate tipologia, estensione e cause del deterioramento del manto.

