Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera: raggiunti i 702 soci iscritti

Recentemente si è tenuto il Consiglio dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pontedera, dove sono stati discussi diversi argomenti tra cui le attività del volontariato ANC, che offre sempre la propria disponibilità per le attività del territorio, e la chiusura del tesseramento annuale che ha raggiunto il ragguardevole numero di 702 soci iscritti alla sezione.

La Sezione di Pontedera, oltre ad annoverare tra i propri soci il C.re Andrea Pieroni, attualmente Consigliere Regionale, vanta anche la presenza nel Consiglio del C.re Alessandro Puccinelli, nominato lo scorso giugno Vicesindaco del Comune di Pontedera. Di queste rappresentanze siamo molto orgogliosi ed auguriamo ad Andrea ed Alessandro di svolgere al meglio il loro compito al servizio delle Istituzioni e dei nostri concittadini.

Cogliamo l’occasione per ricordare che per il mese di luglio la Sezione sarà aperta solo il sabato, mentre per il mese di agosto rimarrà chiusa.

Fonte: ANC Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera