Cimiteri Quarrata, dopo i lavori a Buriano partono quelli a Lucciano

Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori di manutenzione del cimitero di Buriano.

L’intervento, realizzato dall’attuale gestore dei servizi cimiteriali, era inserito all'interno degli impegni del contratto di servizio per la gestione dei cimiteri attualmente in essere.

L’intervento è consistito nell’imbiancatura degli elementi in muratura, nella risistemazione della parte che accoglie i loculi e nella pulizia del perimetro interno.

L’opera è l’ultima in ordine di tempo tra quelle realizzate dal gestore per la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali (tra i più recenti interventi figurano quelli ai cimiteri di Campiglio, Ferruccia, Santallemura). Nei prossimi giorni toccherà ad un altro camposanto collinare, quello di Lucciano, che necessita di una serie di lavori di sistemazione e di miglioramento.

Questa serie di opere sono in linea con l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Quarrata di manutenere periodicamente tutti i cimiteri comunali cittadini, al fine di garantire decoro e ordine in luoghi così delicati e particolari per gli affetti delle persone.

I cimiteri comunali di Quarrata sono in tutto dieci: oltre a quello centrale di Santallemura, vi sono i cimiteri periferici di Valenzatico, Ferruccia, Vignole, Colle, Buriano, Lucciano, Montemagno, Santonuovo e Campiglio.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

