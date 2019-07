Coltivavano marijuana in un vecchio podere a Rapolano, 2 arresti

Due uomini, un 44enne nato a Venaria Reale in provincia di Torino e un 31enne originario dell'Argentina, entrambi disoccupati, sono stati arrestati ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I due avevano trasformato un vecchio podere sulle colline di Rapolano Terme in un centro per la coltivazione e lo stoccaggio di marijuana.

Il proprietario del podere, un uomo di 46 anni, nato a Cipro e residente a Rapolano Terme è stato denunciato per lo stesso reato.

Le indagini sono partite durante un controllo di routine dei carabinieri forestali che avevano ricevuto una segnalazione per 2 autovetture da rottamare abbandonate in un terreno. Giunti sul posto i militari hanno visto i tubi in polietilene per l'irrigazione e seguendoli sono arrivati a scoprire alcune piante di canapa indiana.

Durante la perquisizione nel vecchio casolare i militari hanno poi sequestrato 7 chilogrammi di marijuana suddivisi in 40 involucri, bilancini e materiale per il confezionamento e 1.170 euro ritenuto provento dell'attività illecita.

