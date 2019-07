'Utopia del Buongusto', il comico Michele Crestacci in scena con Sull'Oceano

Il tema dell’emigrazione tra connotati umoristici, poetici e drammatici, nel prossimo appuntamento del festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto”. Domenica 14 luglio 2019, alle 21,30 al Pineto Parco Avventura a Marina di Pisa (Pisa) in Via di Gualduccio, l’attore comico toscano, Michele Crestacci presenta lo spettacolo “Sull’Oceano”. Una produzione Mo-wan Teatro per la regia di Alessandro Brucioni.

Serata a cura della Confcommercio Provincia di Pisa. Alle 20,00 cena nel bosco del parco. Si può scegliere tra il cestino bambini ad euro 8,00, il cestino adulti ad euro 10,00 (entrambi a cura della panineria vineria il crudo) oppure il menù del ristorante La Rustica ad euro 16,00. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere l’occasione di arrivare alcune ore prima e far scoprire ai tuoi bambini le magnifiche esperienze del parco avventura.

Siamo tutti immersi in uno stesso oceano. C’è un processo migratorio che sembra non arrestarsi. Un carico di sangue italiano rubato come scrive De Amicis. Michele Crestacci è la voce che racconta un diario di bordo, ovvero le vicende all’interno del ventre del Galileo. Un racconto sui percorsi, (di terza classe) che in certe condizioni l’uomo è costretto a seguire. Ispirato al romanzo omonimo di Edmondo De Amicis che affronta il tema dell’emigrazione tra ottocento e novecento raccontato nel viaggio di 21 giorni da Genova a Buenos Aires. Un viaggio all’interno delle proprie paure e dei propri sogni. Dal Piroscafo emerge la storia dell’onirico mondo delle crociere della Royal Caribbean. Una delle più potenti e devastanti navi da crociera che abbia mai solcato l’Atlantico. Una macchina da guerra del divertimento, dell’oblio, del relax forzato.

Michele Crestacci e un comico, cabarettista e gloria labronica dei nostri giorni. Nella sua carriera di attore si è diviso tra teatro e cinema. Per il grande schermo ha preso parte a numerosi film di Paolo Virzì da “La prima cosa bella” nel 2010 a “La pazza gioia” del 2016. Per il teatro alterna il cabaret puro esilarante e tagliente a monologhi. È un comico che ha nelle sue corde i geni della comicità immediata e popolare ed anche delle note più raffinate e sottili. Un attore preparato ed istintivo, capace ogni volta di conquistare il pubblico e di accompagnarlo in un percorso verso il surreale. I grandi comici toscani garantiscono per lui.

Istruzioni per un buon uso di Utopia - Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Se non ci trovi al telefono fatti social! Scrivici su messenger a Guascone Teatro, scrivici una mail (entro le ore 12:00 dell’evento scelto) scrivici su whatsapp, fermaci per strada, fai segnali di fumo, insomma se vuoi ci trovi. E’ possibile prenotare anche per SMS indicando cognome, numero dei prenotati, spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo quando confermata dagli organizzatori con sms di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Ormai immancabile, con l’estate ritorna il festival Utopia del Buongusto che quest’anno compie ventidue anni e promette anche per il 2019 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventiduesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Il motto è sempre lo stesso: “Si può sologodere o soffrire, godicchiare non è serio”.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI TEATRO GUASCONE

UTOPIA DEL BUONGUSTO 2019 (22 anni)

15 giugno – 16 novembre 2019 – oltre 40 SERATE DI CENE E TEATRO in TOSCANA

Primo esperimento internazionale di vita godereccia (XXII Atto)

Da un’idea di Andrea Kaemmerle - Direzione Artistica ed Organizzazione: Associazione Internazionale di Teatro Guascone

Teatro comico e non

Domenica 14 luglio 2019 alle 21,30

Il Pineto Parco Avventura – Marina di Pisa (Pisa) – Via di Gualduccio

Mo-wan teatro presenta

SULL'OCEANO

Con Michele Crestacci

Regia di Alessandro Brucioni

