Via Viaccia, il comitato ringrazia Poggianti: "Nessuna risposta da altri sul degrado"

Il Comitato dei residenti di via Viaccia a Empoli prende atto che il consigliere comunale Andrea Poggianti è stato l'unico a presentare e dimostrare interesse per quanto da noi sollecitato e di questo viene ringraziato pubblicamente, anche per la mozione presentata. Ed è stato anche l'unico che in campagna elettorale ha presentato proposta per la riqualificazione della zona.

Nessuna risposta è giunta dai sindaci Barnini e Masetti. Che sono coloro predisposti a rispondere e risolvere la questione, che viene trascinata oramai da anni. La continuità al silenzio e all'immobilismo continua.

L'abbandono di legname sul lato di Empoli è presente da diversi mesi ed è andato aumentando. Ed anche li tutto tace.

Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà, intanto il comitato si riserve di intraprendere ulteriori azioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'assoluto stato di abbandono e degrado di via Viaccia, oramai divenuta una discarica a cielo aperto.

Nessun riscontro nemmeno dal Consorzio di Bonifica, dalla Polizia Municipale, nessuno.

Questa è una zona che non esiste, esiste solo quando c'è campagna elettorale e quando ci sono da riscuotere le tasse. Da anni chiediamo le telecamere, ma niente nemmeno li.

Non ci sono progetti di riqualificazione noti, silenzio Empoli e Montelupo.

Qua si vedono solo erba alta, rifiuti per la strada, il rudere abbandonato oramai divenuto il Colosseo di Via Viaccia, il simbolo dell'assoluta e totale inefficienza delle amministrazioni comunali.

Forse fare meno selfie ed essere più sul territorio non guasterebbe.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.

Il livello di guardia e di attenzione non verrà abbassato.

Fonte: Comitato Via Viaccia

Tutte le notizie di Empoli