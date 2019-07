Damiano Carli eletto segretario dell'Unione Comunale del PSI di Montopoli

In data 5 Luglio 2019 alle ore 18:30 l’assemblea degli iscritti dell’Unione Comunale del Partito Socialista Italiano di Montopoli riunitasi dopo i risultati delle elezioni amministrative 2019 nel Comune di Montopoli Val D’Arno, nei locali della Sezione di Via San Giovanni 24 a Montopoli, ha eletto all’unanimità Damiano Carli come Segretario della Sezione a seguito delle dimissioni da Segretaria di Maria Vanni, presentate per opportunità politica ed etica all’assemblea stessa.

Tra i punti del programma del nuovo segretario per la prossima legislatura:

· Immediato contatto con le forze politiche del territorio;

· Tutela, supporto e promozione dei candidati della Lista Progetto Insieme – Popolo con il Popolo nei possibili organismi consiliari e partecipativi del Comune di Montopoli;

· Sostegno a Maria Vanni nei suoi ruoli di Consigliera Comunale e rappresentanza PSI a livello provinciale e nazionale;

· Immediato contatto con la Federazione Provinciale PSI di Pisa per chiarire la posizione della Federazione stessa.

Fonte: Ufficio Stampa

