Eccellenze scolastiche, ecco i centisti di Cascina

Si è concluso l'anno scolastico 2018/2019 in quel di Cascina. Per molti studenti delle superiori si è chiuso il quinquennio che dall'adolescenza li accompagnerà all'età adulta. Fra questi giovani alcuni hanno concluso il loro percorsi di studi in maniera eccellente, riportando il massimo dei voti e, in alcuni casi, la lode. Vediamo nel dettaglio quali sono gli studenti più meritevoli del Liceo Artistico Franco Russoli di Cascina e Pisa e dell'Antonio Pesenti (Linguistico – Liceo Scientifico / delle Scienze Applicate / Sportivo – Istituto Tecnico Economico)

Liceo Artistico Franco Russoli di Cascina e Pisa

Hanno conseguito il massimo dei voti:

Sara Vaglini classe 5 B AF Cascina voto 100/100 con lode; Irene Volpi classe 5 D AR Pisa voto 100/100 con lode; Azzurra Rossi classe 5 B AF Cascina voto 100/100; Beatrice Carpina classe 5 E AF Pisa voto 100/100; Chiara Giorgetti classe 5 B GR Pisa voto 100/100; Viola Cona classe 5 E AF Pisa voto 100/100; Diana Milea classe 5 AF SERALE voto 100/100; Valeria Moscati classe 5 E AF Pisa voto 100/100; Andrea Novelli classe 5D AR Pisa voto 100/100; Sara Catania classe 5 AD Cascina voto 100/100.

Istituto di Istruzione Superiore Statale Antonio Pesenti

Hanno conseguito il massimo dei voti:

Internazionale 5ªI: Conforti Lisa 100/100 con lode; Reali Thomas 100/100 e lode; Cini Martina 100/100; Coronese Tommaso 100/100; Marino Emilio 100/100.

Scienze Applicate 5ªE: Lucchesi Caterina 100/100.

Sportivo 5ªG: Mucci Gabriele 100/100 Scientifico 5ªA: Cuviello Lorenzo 100/100.

Sportivo 5ªF Giardi Christian 100/100 Banti Christian 100/1000.

Liceo Linguistico 5ªB Ciannelli Luciana 100/100.

