Empoli, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale straordinario

Il prossimo Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta straordinaria di prima convocazione giovedì 18 luglio 2019, alle 20 con nella sala consiliare al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41.

La seduta sarà presieduta dal Presidente Alessio Mantellassi. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1 Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a centro storico in preda all'insicurezza, al degrado ed alla mancanza di decoro.

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a sistema antenne di controllo meteorologico.

4 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fine lavori presso case popolari di Via Val Pusteria, Santa Maria.

5 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a degrado zona Viaccia.

6 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a gestione "Empolissima 2019".

7 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a lavori presso scuola elementare e ponte Marcignana.

8 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a rete delle città della corsa e del cammino (progetto a cura dell'Anci e della Fidal)

9 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a lavori di manutenzione al cimitero S.Andrea.

10 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 stelle, relativa a realizzazione impianto di termovalorizzazione.

11 Linee programmatiche dell'azione di governo della nuova amministrazione: discussione.

12 Mozione presentata dal presidente del consiglio comunale e da tutti i gruppi consiliari in ricordo di Gino Bartali.

13 Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa alla sicurezza urbana.

14 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a concorso di idee tra parco pubblico e una "casa di servizi al cittadino" in sostituzione dell'ecomostro di Ponte a Elsa.

15 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione strada Comune di Empoli alla scrittrice Oriana Fallaci.

16 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a istituzione fondo risarcimento danni per ritardo lavori SR 429 in favore dei residenti di Brusciana, Molin Nuovo, Fontanella - S.Andrea.

17 Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a riduzione del consumo di plastica.

18 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione limitatori stradali per zona ospedale, centro storico e Ponzano.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

