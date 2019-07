Estate Castelfranchese, dai laboratori al teatro la partecipazione è massima

È iniziata un entusiasmo sorprendente l’Estate Castelfranchese 2019. Tanti i bambini che hanno partecipato ai laboratori di pittura, falegnameria, al gioco degli scacchi, alla creazione di maschere e lavorazioni in creta.

Nei vari pomeriggi di “Estate dei ragazzi” il centro storico si è riempito di piccoli pittori e colorato di attività che hanno saputo alternare il gioco all’arte. Buona la presenza anche per gli spettacoli serali di teatro per famiglie in Piazza Bertoncini, dove grandi e piccini si sono divertiti con la spassosa allegria dei clown di Circusbandando Paco Paquito e Celestina, ma anche sognando con le fiabe dello spettacolo “La principessa annoiata” della Compagnia teatrale I lusiadi.

Uno sbalorditivo successo è stato registrato dalla novità di quest’anno all’Orto di San Matteo: il Let’s Monday, una serata di musica che ha creato l’occasione di stare insieme ai ragazzi più giovani. DJ set a cura dell’Associazione Ass.ediati e possibilità di bere qualcosa in compagnia in un chiosco bar allestito per l’occasione. Per il primo appuntamento di lunedì 8 luglio c’è stata una partecipazione davvero numerosa, la risposta dei giovani di nuova generazione a questa iniziativa è stata incredibile, e altrettanto è atteso per il prossimo lunedì 15 luglio.

Il ricco programma di eventi dell’Estate Castelfranchese non è infatti concluso. Le occasioni di divertimento a portata di mano proseguiranno fino al 19 luglio con iniziative adatte ad ogni età, promosse dalle associazioni sportive e culturali del territorio insieme al Comune di Castelfranco di Sotto.

Domenica 14 luglio alle ore 21,30 Didasko in Piazza Bertoncini ci sarà l’esibizione musicale organizzata dall’Associazione Dida’sko, dove si esibiranno i giovani musicisti della scuola di musica di Castelfranco.

Lunedi 15 luglio (stesso orario, sempre davanti al Palazzo Comunale) invece si sogna ad occhi aperti con “Favole & Fiabe” rappresentato dalla Compagnia teatrale Hystrio.

Giovedì 18 luglio a Castelfranco torna la musica internazionale grazie a Musicastrada Festival, la kermesse estiva che porta concerti di qualità in tutta la Toscana. La tappa castelfranchese vedrà esibirsi Phillip Henry & Hannah Martin, duo di musica folk inglese, nel 2017 ribattezzati Edgelarks (ore 22,00 ingresso gratuito).

A chiudere la rassegna, venerdì 19 luglio, sarà l’ultimo spettacolo organizzato nell’ambito delle serate di Intesa Teatro Amatoriale: dalle ore 21.30 in Piazza Bertoncni, andrà in scena “La buona novella di Fabrizio De Andrè”. Una serata che abbraccerà la passione per la musica del celebre cantautore al piacere del teatro grazie alla performance della Compagnia teatrale Quinta&ssenza.

“Questa estate ci sta dando grandi soddisfazioni – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini - . La gioia è nel vedere tanta partecipazione alle iniziative proposte dal Comune e dalle associazioni del territorio. Questa è la dimostrazione che i castelfranchesi hanno tanta voglia di vivere il proprio paese, di stare insieme, di riappropriarsi degli spazi pubblici. La volontà dell’Amministrazione è far sì che ci siano sempre più occasioni per alimentare il senso di comunità e coinvolgimento”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

