Festa nazionale francese in piazza Ognissanti a Firenze

14 LUGLIO, FESTA NAZIONALE FRANCESE

Grande ballo popolare in piazza Ognissanti

Dalle due regine Medici, Caterina e Maria, alla reggenza dei Lorena fino al 1860, per arrivare alla sepoltura di Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone e moglie di Gioacchino Murat, nella chiesa di Ognissanti, la storia di Firenze è legata a quella di Francia. Firenze, non a caso, è sede di uno dei primi istituti di cultura francese al mondo, fondato da Julien Luchaire nel 1907 come luogo di scambio culturale e strumento di pace e di democrazia.

Il programma della serata

Ore 20.30

Musica dal vivo con Ludo Vandeau ed il suo Ensemble

Fisarmonica, bandoneon, tastiere, chitarra, batteria, percussioni, violoncello

Ludo Vandeau reinterpreta con stile personale i più grandi successi della chanson francese - Ferré, Gainsbourg, Brassens, Barbara, Brel. - alternandole con le sue creazioni originali. Influenzata dalla musica pop, classica, folk e jazz, la sua musica si presenta ricca di emozioni e di melanconia, di forza poetica e melodica, grazie all’intensità delle performance in cui chitarra, violoncello, bandoneon, mandolino e fisarmonica sono i protagonisti assoluti”.

Dalle 22 a mezzanotte

Dj set con Fred GRAMIGNA

Musica francese e francofona per ballare

Inoltre Stand gastronomici (crêpes, gelato, frutta, bevande, ecc) e…

La pétanque è una specialità dello sport delle bocce, nata in Provenza; è una delle tre specialità proposte come possibili nuove discipline per le Olimpiadi del 2024. L'obiettivo del gioco è quello di segnare dei punti piazzando la propria boccia più vicina al pallino di quella del proprio avversario. Si gioca con due squadre di tre o due o un giocatore singolo. Nelle squadre di tre giocatori ciascuno dispone di due bocce, mentre nelle squadre di due o come singoli, di tre. Tra i vincitori, verranno estrattidue corsi di francese (sessione di ottobre/gennaio oppure febbraio/giugno).

Le iscrizioni sono chiuse

Piazza Ognissanti - INGRESSO LIBERO

Fonte: Ufficio Stampa

