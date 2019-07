Fiorino sull'Arno presenta la Milonga con Tango Florido

È tornato fino al 9 settembre Il Fiorino sull’Arno (Lungarno Pecori Giraldi - Firenze; info e prenotazioni per il ristorante 333 9222943), locale all’aperto che offre sette giorni su sette buona musica e intrattenimento di qualità, insieme a ottime pizze e altre specialità culinarie, soprattutto mediterranee e un fornitissimo bar. I concerti iniziano usualmente alle 21.30 e sono ad ingresso libero.

La sera della domenica è consacrata a un evento che è ormai un must fra i tangueros: la Milonga del Fiorino (dalle 21), sempre affollatissima e arrivata ormai alla sesta stagione. Uno spazio ormai storico, dal tipico sapore “milonghero”: musica in tandas y cortinas, pedana in legno, ingresso libero. Musicalizza Luisa Della Porta. È richiesto il rispetto della ronda e delle altre coppie in pista. Info per la serata: Tango Florido 347 6596066. Anche questa a ingresso libero.

Aperto anche per buona parte della giornata, oltre che la sera, Il Fiorino sull’Arno è un grande catalizzatore di pubblico giovane (soprattutto) e adulto; fra avventori diurni e serali, ci può passare anche un migliaio di persone, nell’arco della giornata. Non è solo un bar-ristorante con sottofondo musicale, ma un palco su cui si sono avvicendati nelle passate stagioni anche nomi di rilievo nel panorama musicale italiano e a volte anche estero, il tutto esclusivamente a ingresso libero.

Si cena sempre dalle 20, dalle 19 aperitivo. Il tutto in uno spazio molto gradevole, in mezzo ad alberi secolari che proteggono dalla calura estiva.

Lunedì 15 luglio ore 21.30 Videoarte

Martedì 16 luglio ore 21.30 concerto - Leonardo Radicchi Red 4et. Leonardo Radicchi: sax, Nazareno Caputo: vibrafono, Ferdinando Romano: contrabbasso, Marton Yuhasz: batteria.

Mercoledì 17 luglio L'Associazione culturale Lucana a Firenze, presenta «Basilicata tra cibo e musica», un evento speciale per presentare la quarta edizione della Settimana Lucana (che avrà luogo in settembre). Si apre alle 20.30 coi saluti del Presidente dell’Associazione; si prosegue con una cena lucana a menù fisso (20 Euro, compreso un bicchiere di vino; primo: caserecce con mollica fritta e spolverata di peperoni cruschi; secondo: baccalà alla lucana); alle 21.15 concerto di Ukulele Revolver, ovvero Danilo Vignola e Gio Di Donna. Danilo Vignola, il più grande sperimentatore al mondo di tecniche e sonorità ukulelistiche, e il virtuoso delle percussioni Giò Didonna, a quattro anni e mezzo dalla nascita del loro progetto artistico vantano oltre 400 concerti, tenuti principalmente nei più prestigiosi teatri, jazz club e music club di tutta la nazione, d'Europa (Scozia, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, Inghilterra) e perfino in Cina. Tour di promozione del disco “Ukulele Revolver”.

Giovedì 18 luglio ore 21.30 concerto - Valeria Sturba: voce, violino, theremin, elettronica, giocattoli, loop station. Nel suo set originale e variopinto, la polistrumentista pizzica corde, spinge pulsanti e gira manopole. Con la sua scatolina blu aggiunge e moltiplica suoni, e si creano dei piccoli mondi paralleli, in cui voci soavi si confondono con i theremin, maiali gialli diventano cantanti e canzoni dolci malinconiche sprofondano in abissi di noise.

Venerdì 19 luglio ore 21.30 concerto - Marco Poggiolesi Roots Q.tet. Il chitarrista Marco Poggiolesi, dopo due dischi pubblicati per “Philology Records” e “Dodicilune”, propone un quartetto che unisce i generi più significativi che hanno accompagnato il suo percorso: Flamenco e Jazz. Un tributo alla chitarra ma anche all’artigianalità del suono acustico e alla sapienza della formazione classica. Il connubio si perfeziona grazie alla fondamentale presenza di Federica Finardi Goldberg al violoncello, Stefano Patrizio alla chitarra e Stefano Rapicavoli alla batteria e percussioni. Attraverso brani originali e grandi classici di Corea, Gilberto, Bonfà, Galliano e naturalmente Paco de Lucia, si procede alla ricerca delle origini, delle radici di un linguaggio musicale che sa di mediterraneo e di oceano, di partenza e di ritorno a casa, dovunque essa sia.

Sabato 20 luglio ore 21.30 concerto - Rodolfo Banchelli show. Il cantautore, ballerino e teatrante Rodolfo Banchelli porta in scena, con la fida collaboratrice Cinzia Daloiso e altri, un concentrato del suo ultimo spettacoli teatrale: «Fred: le bambole, la Notte, lo Swing». Molti hanno lavorato sul personaggio di Buscaglione, ma nessuno mai ha trattato questo personaggio come Banchelli. Il suo Fred Buscaglione, oltre a cantare la sua vita di successo, si fa delle domande: sul perché di una vita frenetica con abuso di alcool, sulla vita del gangster o del bullo, sulla sua vita non certo da gangster, ma comunque piena di eccessi (quanto meno lavorativi) e troncata a 39 anni in un incidente stradale all'alba del 3 febbraio 1960. Un messaggio attualissimo per i giovani e non solo.

Domenica 21 luglio ore 21.00 Serata a cura di Tango Florido - La Milonga del Fiorino. La domenica è consacrata a un evento che è ormai un must fra i tangueros: la Milonga del Fiorino, sempre affollatissima e arrivata alla sesta stagione. Uno spazio ormai storico, dal tipico sapore “milonghero”: musica in tandas y cortinas, pedana in legno, ingresso libero. Musicalizzata ogni settimana da uno specialista diverso. È richiesto il rispetto della ronda e delle altre coppie in pista. Info: 347 6596066.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze