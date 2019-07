Gsk Vaccines Siena e Rosia, indetto lo sciopero dei lavoratori

Contro la decisione presa da GSK Vaccines di ridurre il personale, anche attraverso la cessazione di 5 contratti di staff leasing, e contro l’atteggiamento autoritario dell’Azienda che non ha rispettato gli accordi sindacali in essere, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL proclamano 2 ore di sciopero per martedì 16 luglio p.v., nelle seguenti modalità:

• lavoratori primo turno: ultime 2 ore del turno (assemblea all’ingresso principale di Rosia)

• lavoratori secondo turno: prime 2 ore del turno (assemblea all’ingresso principale di Rosia)

• lavoratori terzo turno: ultime 2 ore del turno

• lavoratori giornalieri: dalle 14:00 alle 16:00 (assemblea all’ingresso principale di Rosia e di Siena)

Fonte: CGIL Siena - Ufficio Stampa

