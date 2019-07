Ladro braccato denuncia di lanciarsi nel vuoto, arrestato

La notte scorsa intorno alle 2, le volanti del Norm dei carabinieri di Prato si sono recate in viale Marconi con l’aiuto di una pattuglia della Guardia di Finanza, per la segnalazione di un individuo che si era introdotto furtivamente in un edificio dove si trovano una scuola di musica e una palestra.

L’uomo ha forzato con un cacciavite, che è stato successivamente recuperato e sequestrato, un portoncino d’ingresso allo stabile. Ma le telecamere di videosorveglianza della scuola di musica lo hanno immortalato. Il titolare della scuola, che si trovava lì in quel momento, ha avvertito le Forze dell’ordine.

I militari hanno circondato l’edificio e poi si sono lanciati in una perlustrazione interna degli ambienti, rintracciando il ladro sul terrazzo del palazzo. L’uomo, vistosi scoperto, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Gli operanti sono riusciti a farlo desistere dall’intenzione di lanciarsi, ma una volta al sicuro, il malvivente si è scagliato contro i militari, costringendoli a metterlo in sicurezza.

Tre dei militari hanno fatto ricorso alle cure del 118 per contusioni agli arti, con una prognosi di 4 giorni ciascuno. Uno ha riportato un taglio a una coscia per un coccio di vetro di una finestra rotta, che ha richiesto 4 punti di sutura e una prognosi di 8 giorni di guarigione.

Il ladro è stato identificato, si tratta di un 41enne rom pratese pluripregiuticato. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e poi fatto assistere dal personale del 118 per lo stato di agitazione psico-motoria in cui versava e per alcune contusioni riportate nel corso dell’intervento, con una prognosi di 15 giorni.

