Luna50, concerto su 'La Luna e la musica nel ‘700'

Continuano gli appuntamenti di “Luna50”, il festival organizzato dall’Università di Pisa e dal Comune per celebrare i 50 anni dall’allunaggio che prosegue fino al 20 luglio.

Lunedì 15 luglio, al Convento dei Cappuccini (ore 21.00) “La Luna e la musica nel ‘700”, concerto per voce e clavicembalo. Si esibiranno Alessandro Carmignani (voce controtenore) e Pietro Consoloni(clavicembalo ). Carmignani, pisano ed appassionato di musica barocca, ha affiancato all’emissione tenorile quella da controtenore. Dopo gli studi tradizionali si è recato all’estero ed in seguito a Venezia dove si è perfezionato nella pratica della musica antica. Vanta numerose esibizioni in teatri e sale da concerto di tutto il mondo. Pietro Consoloni, pisano anche lui e laureato con lode al corso di Composizione presso l’Istituto di studi musicali P. Mascagni di Livorno, ha fatto dell’organo lo strumento principe della sua prassi esecutiva. Ha frequentato corsi di perfezionamento in direzione d'orchestra e di coro, è allievo del M° B. Nicoli (direttore della banda interna del Teatro La Scala di Milano) ed organista titolare della Chiesa Nazionale di Santo Stefano dei Cavalieri in Pisa. L’ingresso al concerto è ad offerta libera.

Il programma:

Giulio Caccini - “Amarilli mia bella”

Marco da Gagliano - “Luna mia, dove ten vai”

Luis Nicolas Clerambault - “Toccata in G minor”

George F. Händel - “Ombra mai fu”

George F. Handel - “Lascia ch'io pianga”

Antoine Nicolas Lebegue - “Elevazione”

Joseph Haydn - “O Luna lucente”

Francois Couperin - “Duo, III Couplet”

Vincenzo Bellini - “Vaga Luna”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

