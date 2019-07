Marenia Nonsolomare, spettacoli a Tirrenia ed Eliopoli

Continuano gli appuntamenti di Marenia Nonsolomare sul litorale; sabato 13 luglio(ore 21.45) a Tirrenia in Piazza Belvedere concerto della Filarmonica Sangiulianese. Sotto la direzione del maestro Oriano Bimbi saranno eseguite composizioni di Huckeby, Beck e Dizzy Stratford, per poi passare ai grandi classici della musica leggera, dai repertori di Domenico Modugno, Edith Piaf e Nat King Cole. La seconda parte del concerto, riservata alla musica da film, presenterà brani di Henry Macini da ”Colazione da Tiffany “ e di Luis Bacalov da “Il Postino”, per chiudere con i frenetici ritmi balcanici firmati da Goran Bregovic per “Underground” di Kusturica. A conclusione un omaggio a Fabrizio De André, nel ventesimo della scomparsa dell’artista. L’evento è ad ingresso gratuito.

Domenica 14 luglio a Eliopoli a Calambrone (ore 21.30), “Illusionismo e magia”, spettacolo di Mattia Boschi. Boschi a soli 15 anni entra nel mondo di Walt Disney per il canale Disney Channel in cui si esibisce come attore e mago professionista. Inizia a scrivere spettacoli di illusionismo con un suo stile che riscuotono molto successo in vari teatri.

Lunedì 15 luglio al Bagno degli Americani (Tirrenia, dalle 19.30) “Tarantino Night”, la serata dedicata al noto regista con il concerto dei DiVAS e a seguire (ore 21.30) la proiezione di “Pulp Fiction” sul maxischermo in spiaggia.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

