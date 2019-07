Mercantia 2019 entra nel weekend, la Santa Allegria illumina la sera

Entra nel weekend finale “Mercantia 2019 - La Santa Allegria” che fino a domenica 14 luglio riempirà di spettacolo, musica e allegria le piazze e le strade di Certaldo, fin dal tardo pomeriggio. Un weekend particolarmente adatto anche per le famiglie con tante offerte di spettacolo accessibili a tutti.

Si parte quindi presto già dalle ore 18 quando alle porte di accesso al borgo, alla funicolare Jacopo Mattii, con “Travelling trought a magically world”, si esibirà in una performance musicale di didgeridoo, mentre alla Porta al Sole si esibirà il Cam Sax con Jacopo Di Martino, Emanuele Bagni, Giovanni Tani, Pietro Fontanelli, Nicola Garruto.

Sempre tra le 18 e le 19 si potranno ascoltare gli Esperanto Gipsy Folk Band, con la loro Baraonda Gitana, nel Palazzo Stiozzi Ridolfi, con musica di paesi mediterranei e caraibici, i Desmadre Orkestra Show, in Piazza Santissima Annunziata, ore 18.30, festosa ed eclettica fanfara teatrale che porta dai cumbias colombiani, agli swing di New Orleans alle Milongas di Buenos Aires. E oltre la musica le prime performance teatrali con i Familia Fantastica, alle ore 19 in Piazza Santi Jacopo e Filippo, con Grandma & Granpa Forevever, Kalofen con l'esploratore Vittorio Intrepido in Via Boccaccio, Fabiola Branca On The Road in via del Castello, con una performance di disegni che prendono forma sulle strade, marciapiedi, piazze e muri.

Particolarmente segnalati per bambini e famiglie, dopo il successo dei primi tre giorni, sono senza dubbio i tre spettacoli di giocoleria giapponese che si svolgono in piazzetta Vittore Branca dalle ore 20,45 con due repliche per sera e sono Kana con una grande performance solista di giocoleria con cappelli e cerchi nel suo Welcome To Kana World, Sublimit con Sushi Show, spettacolo nel quale oggetti decorati come sushi vengono fatti volteggiare in aria Uniti a grandi performance di equilibrismo fisico e gli Witty Look con straordinari numeri di giocoleria su monociclo in Witty Look Show.

Segnalati poi nella sezione “Family Theater”, dalle 20 alle 22 lo spazio “Gioca la piazza” di Terzostudio Produzioni, una piazza allestita con trenta giochi di legno che riprende le antiche tradizioni popolari del gioco, con conosciuti come la catapulta, la pesca, il tiro ai barattoli si alternano ai nuovissimi Tiny Golf, Pixie Race la corsa delle biglie, Scaccia lupo, il Calcio soffiato, La Gara delle macchine e tanti altri.

Gli spettacoli di Blink Circus, Holographic tour, un'installazione d'arte viaggiante unica al mondo, una sorta di circo fotografico dentro un piccolo chapiteau di 35 Mq; Cosmonautas Teatro de Sombras, con Il gran ballo, teatro in miniatura per un solo spettatore alla volta; Elegantya, con tanti performer travestiti da Pinocchi che si aggirano nel borgo; e con Gli argonauti, gruppo scelto e inviato dalla Regina Vittoria e in viaggio dal 1845, alla scoperta di nuovi luoghi sconosciuti, con 4 artisti in stile Steampunk. E poi Compagnia Pouet, RATS Roditori a Tempo Sostenuto, orchestrina meccanica di marionette a filo, composta da quattro musicisti e due cantanti; Teatro Alpargata Titeres, Tras Carton, racconti brevi di burattini che fanno quasi tutto.

E non mancheranno anche le street e marchin’band mentre nelle cripte e sottosuoli ci si potrà perdere nei Giardini Segreti. Grandi spettacoli e parate di strada fino alle 01 di notte con le coloratissime parate di Accademia Creativa, gli spettacoli di fuoco delle tre artiste della Repubblica Ceca Amanitas Fire Theater, la rivisitazione del Gran teatro del mondo di Calderon De La Barca degli spagnoli Maracaibo Teatro, le performance itineranti di Desmadre Orkestar e Caravan Orkestar ed altre decine di spettacoli di musica giocoleria, equilibrismo, nuovo circo.

ORARIO SPETTACOLI: ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 01.00. PROGRAMMA: www.mercantiacertaldo.it

INGRESSO: Borgo medievale, intero / ridotto: € 10,00 / 7,50 (mercoledì e giovedi), € 15,00 / 10,00 (venerdì e domenica) € 20,00 / 15,00 (sabato). Ingresso ridotto per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni. Ingresso gratuito fino a 7 anni non compiuti. Paese basso: ingresso libero, con mercato artigianato e alcuni spettacoli.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

