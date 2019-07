Una Coop tutta nuova, il presidente Cutrini: "Grandi cambiamenti in arrivo"

Tre i punti fondamentali su cui si baserà la nuova Coop Montespertoli: continuare l’attività di ricerca di nuovi prodotti locali e non, con l’impegno di abbassare i prezzi generali, oltre la riorganizzazione di alcuni settori del negozio e l'intenzione di completare l’opera di ristrutturazione ampliando gli spazi di ben circa 150 metri quadrati.

Ma le novità non sono finite. Il negozio vuole, infatti, aprirsi al territorio con un dialogo più intenso con la nuova amministrazione comunale, proponendo collaborazioni anche con le associazioni del territorio.

Continueranno, quindi, gli interventi nel sociale e si intensificheranno «tenendo conto delle esigenze della cittadinanza e delle fasce più deboli». Saranno privilegiati, in quest’ottica, i rapporti con le istituzioni e la partecipazione più attiva alla vita del territorio.

«Stiamo pensando a una nuova immagine per il negozio - ha detto il dottor Luciano Cutrini, da poco eletto alla Presidenza di Coop Montespertoli – Un’immagine che tenga conto del privilegio di vivere in una terra così bella, con tanta storia e un potenziale incredibile. Continueremo nella buona pratica di contribuire al sostegno di progetti sociali, culturali, educativi e sportivi, con un occhio di riguardo alla nuove generazioni e agli anziani. Stiamo lavorando per cercare nuovi prodotti di eccellenza e qualità a km 0. Ci ripromettiamo di comunicare tempestivamente e in modo più efficace tutte le novità che il nuovo consiglio di amministrazione ha intenzione di apportare».

