Morte Astori, altro medico indagato nell'inchiesta bis

Per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera d'albergo a Udine, c'è un nuovo medico indagato. Si tratta del direttore della Medicina sportiva di Careggi, Pietro Amedeo Modesti.

Lo riporta oggi la cronaca de La Nazione. Lunedì prossimo il professor Modesti, insieme al professor Giorgio Galanti e alla sua collaboratrice Loira Toncelli, sarà sentito in procura dal pm Antonino Nastasi, titolare dell'inchiesta.

Per l'accusa i tre medici sono finiti nel fascicolo bis, per il referto di un esame, 'lo strain', che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco.

Lo 'strain' fra le carte non c'era e secondo l'ipotesi dell'accusa, sarebbe stato fabbricato per attestare un esame non effettuato o che, al tempo, non venne refertato.

Nell'inchiesta principale sono indagati Galanti e il suo collega di Cagliari Francesco Stagno, i medici che rilasciarono il giudizio di idoneità allo sport agonistico ad Astori.

