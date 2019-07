Un'altra vittima del mare. Un 61enne grossetano è affogato nelle acque di fronte la spiaggia libera di Principina a Mare, vicino al Parco della Maremma. Una bagnina si è precipitata in acqua vedendo il corpo a galla. Una volta portato in spiaggia è stato praticato il massaggio cardiaco e un'ambulanza della Croce Rossa è giunta sul posto. Anche l'elisoccorso Pegaso è stato avvisato ma non c'è stato niente da fare. Si ipotizza che un malore possa essere stato la causa scatenante.

